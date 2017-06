Maailma esireket kukkus Queensi turniiril juba esimeses ringis välja

Andy Murray näitas Londonis Queensi tenniseturniiril väga kehva esitus ja kaotas juba esimeses ringis maailma 90. reketile Jordan Thompsonile.

6:7, 2:6 võit maailma esireketi üle on 23-aastase Thompsoni senise karjääri kõige kirkam võit. Triumfi teeb veel imelisemaks see, et austraallane pidi esimesse ringi pääsemiseks läbima ka kvalfikatsiooni turniiri, kus ta aga teises voorus kaotas. Tänu Aljaz Bedene randmevigastusele sai aga Thompson pääse põhiturniirile.

Wimbeldon on aga kõigest kahe nädala kaugusel ning peale tänast ebakindlat mängu peab Murray kindlasti palju vaeva nägema, et kaitsta tiitlit.

Selline tulemus paneb aga punkti üllatusi täis mängupäevale Queensis, kus turniiri teise asetusega alustanud Stanislas Wawrinka kaotas hispaanlasele Feliciano Lopezele 7:6, 7:5. Ka kolmanda asetusega Milos Raonic pidi kohvrid kokku pakkima, sest sai 21-aastase Thanasis Kokkinakise käest lüüa 7:6, 7:6.