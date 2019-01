Maailma esireket kavatseb hooaja esimese poole mängida treenerita

Lõppenud aasta novembris teatas Halepi toonane treener Darren Cahill, et lõpetab nelja-aastase koostöö rumeenlannaga.

"Praegu on olukord selline, et järgmised kolm-neli kuud ei soovi ma ühegi treeneri käe all mängida," avaldas Halep WTA kodulehel. "Ma ei mõtle praegu sellele, tahan hetkel lihtsalt vooluga kaasa minna ja näha, kuidas õnnestub üksi hakkama saada."

"Cahill lahkus, sest ta soovis rohkem perega aega veeta ja pere on alati prioriteet," kommenteeris Halep koostöö lõppu. "Ma ei olnud otsusest pettunud, vaid mõistsin seda täiesti. Meil on hea suhe."

"Viimased neli aastat Darreni käe all olid minu elu parimad," jätkas rumeenlanna. "Veidi keeruline on ilma treenerita olla. Olen enesekindel, et saan väljakul ise hakkama. Ma vastutan nüüd rohkem oma tegude eest, eks paista, kas oli õige otsus."

"Ma tahan lihtsalt rahulikult võtta," kommenteeris Halep enda otsust. "Viimastel aastatel oli piisavalt pinget. Tunnen, et ei taha pühenduda ühele inimesele, mida tuleb teha siis, kui sul on treener."

Simona Halep osaleb täna algaval Sydney WTA turniiril, kus ta on esimese asetusega.