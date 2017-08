Maailma esinumber loobus Cincinnati Mastersist

Maailma esitennisist Andy Murray peab järgmisel nädalal algava Cincinnati Mastersi puusavigastuse tõttu vahele jätma.

"Kahjuks ma ei mängi Cincinnatis, kuna jätkan taastumist. Pingutan kõvasti selle nimel, et olla New Yorgis väljakul," kinnitas Murray, et loodab 28. augustil algavaks US Openiks rivis olla.

Mullu novembris esinumbriks tõusnud Murray võib tabelijuhi koha loovutada juba sel nädalal, kui Rafael Nadal jõuab Montreali turniiril poolfinaali.

Murray loobumine tähendab, et Cincinnatis on kõrgeima asetusega mängija Nadal, maailma kolmas reket Roger Federer on teise paigutusega.