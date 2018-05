Maailma 449. reket võib Wimbledonis saada esimese asetuse

Wimbledoni korraldajad lisasid, et teevad lõpliku otsuse, kui on naiste tennise katuseorganisatsiooni WTA-ga asetuse reegleid täpsustanud.

"Mis iganes kokkuleppele me jõuame, tuleb seda austada, aga ma usun, et on vähetõenäoline, et keegi väljaspoolt Top 32 sinna vägisi tõstetakse," ütles Lewis. "Asja teine külg on see, et sedasi jääks 32 seast välja mängija, kes on kogu aasta teinud kõva tööd, et sinna jõuda."

Loe veel