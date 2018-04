Lisaks Kontaveidile konkureerib kallile Porsche sportautole veel kaks naist

Kui Anett Kontaveidi (WTA 31.) ja tšehhitari Karolina Pliskova (WTA 6.) poolfinaal algab kõige varasemalt kell 19.30, siis esimene finalist on juba selge.

Pühapäevasesse finaali jõudis esimesena ameeriklanna Coco Vandeweghe (WTA 16.), kes alistas 6:4, 6:2 prantslanna Caroline Garcia (WTA 7.).

Vandeweghe jõudis oma karjääri jooksul sellega WTA tasemel esmakordselt liival mängitaval turniiril finaali. Viimati mängis ameeriklanna Stuttgardis esikohale 2005. aastal.

.@CoCoVandey dismisses yet another seed to make her first-ever clay court final.

She knocks out 7th seed #Garcia 6-4 6-2 to become the first American to reach the Stuttgart final since 2005! #PTGP2018 pic.twitter.com/YiEBnSFN6o— Live Tennis (@livetennis) April 28, 2018