Libe väljak võib maailma viienda reketi Wimbeldonist eemale jätta

Naiste maailma viiest reket Elina Svitolina sai Birminghami murukattega turniiril jalavigastuse, mis võib ta juulis toimuvast Wimbeldonist eemale jätta.

Ukrainlanna langes Birminghamis kaheksandikfinaalis itaallanna Camila Giorgile (WTA 102.) vastu 4:6, 6:4, 2:6. Peale esireketi Anqelique Kerberi loobumist oli just Svitolinal turniiri kõrgeim asetus.

Pärast kaotust Giorgile oli ukrainlanna pettunud välja langemise üle, kuid ei nurisenud oma esitluse pärast. "Ma tõesti ootan tänavust Wimbeldoni, aga täna oli väljak libe ja see on mu jalale halb."

Just väljaku märgsuse tõttu on Wimbeldon ka tema jaoks küsimärgi all, sest Svitolina loodab ka hiljem kõvakattega väljakute turniiride jaoks olla parimas vormis. "Hooaeg on veel ja tulekul palju suuri turniire, kus tunnen end kõval kattel märksa mugavamalt ja enesekindlamalt."