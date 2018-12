Legendide duell: Serena Williams ja Roger Federer lähevad tenniseplatsil vastamisi

Hopman Cupi - omapärase formaadiga riikidevahelise võistluse - raames toimuvas mängus on Federeri paariliseks Belinda Bencic, Williams esindab USA-d koos Frances Tiafoega.

"See on meie mõlema jaoks eriline hetk," rääkis Federer AP-le. "Loodan, et paljud tennisesõbrad vaatavad seda mängu, sest sellist asja ilmselt enam kunagi ei näe. Imetlen kõike, mida ta on väljakul ja selle kõrval teinud. Nüüd saame üksteisega varasemast veel rohkem suhestuda, kuna oleme ka lapsevanemad."

Federer tunnistas, et kuigi tal ja Williamsil on kahe peale kokku 43 Suure Slämmi üksikmängu tiitlit, ei tunne ta naist tegelikult kuigi hästi. "Oleme ikka kohtudes tere öelnud ja ta on küsinud, kuidas mu lastel läheb, aga oleks palju öelda, et tunnen teda hästi," avaldas šveitslane.

"Serena on meie spordi üks suuremaid kangelasi üldse, isegi kui mehi ja naisi koos arvestada."