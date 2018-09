Lätlannale kaotanud US Openi tiitlikaitsja: vähemalt ma ei s***unud voodisse

Stephens polnud pärast kindlat 2:6, 3:6 allajäämist lätlannale Anastassija Sevastovale sugugi nii löödud, kui oleks võinud arvata. Küsimusele, mida ta nendest nädalatest New Yorgis positiivsena kaasa võtab, vastas ameeriklanna: "Et ma ma esimeses ringis voodisse ei s***unud (ameeriklaste väljend "põrumisele" - toim). See oleks olnud väga halb."

"Pean olema uhke, et jõudsin veerandfinaali, tegin mõned väga head mängud ja võitlesin nii kõvasti, kui suutsin. Tiitlit kaitsta on ilmselgelt väga keeruline. Võtsin viimasest 10 päevast, või kui palju neid iganes ka oli, maksimumi välja," lisas maailma kolmas reket.

"Võin olla uhke paljude asjade üle, mis viimases paaris mängus juhtus, seega elan nende najal edasi. Neli turniiri on veel jäänud. Üritan ülejäänud hooaja teha nii tugeva, kui saan, ning loodetavasti saan veel mõne hea võidu."

Stephensi eelmise aasta triumf New Yorgis oli tõeline üllatuspomm, sest ta alustas kõvaväljakute hooaega juulis alles 934. edetabelirealt. Nii madalale kukkus ta jalavigastuse tõttu, mis jättis ta võistlustelt eemale peaaegu aastaks.

Kuna tal eelmisest aastast punkte eriti kaitsta polnud, tõusis ta tänavu lausa kolmandaks reketiks. Uuest nädalast peaks ta hetkeseisuga langema kaheksandale positsioonile. Aasta lõpus on aga uuesti tõusu oodata, sest nagu ta ise ütles, "lasi ta pärast US Openi võitu voodisse umbes 10 korda järjest". "Seega pole mul kindlasti ühtegi punkti kaitsta," sõnas ta.

Stephens avaldas veel, et mängis haigena ega tundnud ennast tänases kuumas ilmas sugugi mugavalt. "Ma olen esmaspäevast saadik põskkoopapõletikus olnud," lausus ta.