Lätlanna šokeeris Madridis maailma kolmandat reketit

Läti tennise esinumber Anastasija Sevastova (WTA 22.) sai täna karjääri ühe parima võidu, kui alistas Madridi turniiril teises ringis maailma kolmanda reketi, tšehhitari Karolina Pliškova 6:3, 6:3.

See oli alles teine kord, kui Sevastova mõne esikolmikusse kuuluva mängija seljatab. Esimene kord juhtus see mullu US Openil, vastaseks Garbine Muguruza.

Kolmandas ringis ehk kaheksandikfinaalis läheb Sevastova vastamisi kas tšehhitar Barbora Strycova (WTA 18.) või hispaanlanna Lara Arruabarrenaga (WTA 62.).

Kahel turniiril järjest on Sevastova pääsenud veerandfinaali. USA-s Charlestonis jäi ta kaheksa parema seas alla sakslannale Laura Siegemundile, üle-eelmisel nädalal Stuttgartis rumeenlannale Simona Halepile. Edukaim turniir on tal tänavu olnud Dubais, kus tal tuli alles poolfinaalis tunnistada taanlanna Caroline Wozniacki paremust.