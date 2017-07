Läti tennisetähe nimi pakub Wimbledonis palju kõneainet

Eelmisel kuul Prantsusmaa lahtised tennise meistrivõistlused võitnud Jelena Ostapenko on Wimbledonis ajanud inimesed segadusse, sest paljud kutsuvad teda hoopis Aljonaks.

20-aastast Ostapenko selgitas, et tema perekonnaliikmed on teda alati kutsunud Aljonaks, kuid neiule endile tuleb ka üllatusena see, et suur osa tennisemaailmast on tema hüüdnime kasutusele võtnud.

Nimelt enne matši Elina Svitolinaga kutsus ka kohtunik lätlannat Aljonaks. "Soojenduse ajal ei öelnud kohtunik minu kohta Jelena, vaid ta ütles Aljona. Olin sellest veidike üllatunud," sõnas Ostapenko. Svitolina sõnul kutsuvad paljud vene tennisistid Ostapenkot juba Aljonaks.

Põhjus, miks neiut nii kutsutakse on lihtne: Lätis tähistatakse suurelt ka nimepäevi, kuid siis kui Ostapenko sündis ei olnud Aljonadel veel nimepäeva. Seetõttu otsustati talle panna nimeks Jelena.

Wimbledoni veerandfinaalis kohtub lätlanna 37-aastase Venus Williamsiga, kes on karjääri jooksul Wimbledonis triumfeerinud viiel korral.