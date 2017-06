Läti tenniseajalugu teinud Ostapenko võlgneb oma edu sambale?

Läti tennisist Jelena Ostapenko (WTA 47.) sai eile Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel hakkama tõelise suurüllatusega, kui alistas Caroline Wozniacki ja jõudis esimese Läti naistennisistina poolfinaali. Kuid peale matši antud intervjuus avalikustas 19-aastane tennisetäht, milline huvitav hobi on aidanud ta turniiril nii kaugele.

Nimelt on 19-aastane Ostapenko tegelenud lapsest saadik tantsimisega, täpsemalt Ladina-Ameerika tantsudega. Poolfinalist usub ka ise, et väiksena harrastatud hobi on tema eeliseks ka tennisväljakutel.

"Loomulikult arvan ma, et see on mind aidanud. Ma tegelen tantsimisega siiani, kuid ainult omaette," ütles noor tennisist. Tema lemmikstiiliks on just samba.

Ostapenko ei suutnud oma edu uskuda ka eilsel pressikonverentsil: "Kui ma siia tulin võistlema, siis ma ei uskunud, et ma jõuan poolfinaalidesse, kuid ma hakkasin iga matšiga aina paremini mängima. Ma arvan, et kui ma suudan seda jätkata siis võib kõik juhtuda."

Lätlanna, kes tähistab poolfinaaliga ka oma 20. sünnipäeva, kohtub neljapäeval Timea Bacsinszkyga, kellega Ostapenko on väga hea tuttav. "Me oleme head sõbrannad, sest mängisime Hiinas eelmine aasta paarismängu ja õppisin nii teda tundma."