Läti täht Ostapenko langes Austraalias juba avaringis

Raul Ojassaar reporter RUS

Jelena Ostapenko Foto: LUCY NICHOLSON, Reuters/Scanpix

Australian Openi avapäev on mõistagi juba kaasa toonud ka üllatusi: asetatud naistest on juba langenud Julia Görges (14.) ning Jelena Ostapenko (22.), meestest on kõrbenud John Isner (9.).