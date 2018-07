Läti lootus elab: Jelena Ostapenko jõudis Wimbledonis poolfinaali

Lätlanna Jelena Ostapenko alistas Wimbledoni tenniseturniiril slovakitari Dominika Cibulkova 7:5, 6:4 ja pääses nelja parema hulka.

Maailma edetabelis 12. kohal asuv Ostapenko lõi tund ja 23 minutit kestnud mängus viis ässa, tegi kolm topeltviga ja realiseeris 11-st murdepallist viis. Cibulkova sai vaid kolm murdevõimalust, kuid jättis kõik need kasutamata.

"See oli tõeliselt raske matš, aga ma arvan, et mängisin päris hästi. Olin avasetis kaotusseisus, kuid suutsin lõpuni võidelda," sõnas Ostapenko, kelle treeneriks on endine Anett Kontaveiti juhendaja Glenn Schaap.

21-aastase lätlanna poolfinaali vastane on sakslanna Angelique Kerber, kes alistas täna Daria Kasatkina 6:3, 7:5.