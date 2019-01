Läti esireket sai Sydney turniiri avaringis üllatuskaotuse

Bacsinszky kohtub järgmises ringis austraallanna Samantha Stosuriga, kes alistas Dominika Cibulkova 3:6, 6:3, 6:4.

Homme alustab Sydney turniiri ka Anett Kontaveit (WTA 20), kelle esimeseks vastaseks on Rio olümpiavõitja, puertoricolanna Monica Puig (WTA 53.). Nad tulevad teisipäeval esialgse kava kohaselt väljakule turniiri teise väljaku viimase ehk viienda mänguna. Ilmselt tähendab see, et kõige varem saab eestlanna meie aja järgi väljakule kell 9, tõenäoliselt saab aga mäng alguse kella 10-11 paiku. Delfi näitab kohtumist otsepildis.