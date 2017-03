Maailma teine reket Novak Djokovic on kaks turniiri järjest komistanud ühe ja sama vastase, austraallase Nick Kyrgiose (ATP 16.), otsa.

Indian Wellsi tenniseturniiril alistas Kyrgios neljandas ringis serblase 6:4, 7:6 (3), näidates ülimalt kindlalt esimest servi, millelt ta võitis 86 protsenti punktidest. Serviässasid kogunes austraallasel 14.

"Tunne on hea. Teadsin, mida pean täna tegema. Sellest pidi algusest peale tulema raske matš, sest ta on suurepärane tšempion. Minu jaoks oli see üks matš paljude seas, pean valmistuma juba homseks," ei teinud Kyrgios Djokovici löömisest suurt numbrit.

Kaks nädalat tagasi alistas Kyrgios Djokovici Mehhikos Acapulcos veerandfinaalis 7:6 (9), 7:5.

Indian Wellsi veerandfinaalis kohtub Kyrgios šveitslase Roger Federeriga, kes alistas hispaanlase Rafael Nadali 6:2, 6:3.