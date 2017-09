Kuu aega tagasi 957. kohal olnud ameeriklanna krooniti US Openi võitjaks

Alles paar kuud tagasi vigastuspausilt naasnud Sloane Stephens võitis USA lahtised tennisemeistrivõistlused, alistades naisüksikmängu finaalis Madison Keysi 6:3, 6:0.

24-aastane ameeriklanna murdis avasetis kaasmaalase pallingu kahel korral ega loovutanud teises setis vastasele enam ainsatki geimi. Kohtumine kestis täpselt tund aega.

Stephens realiseeris 12-st murdevõimalusest viis ning tegi vaid kuus sundimata viga Keysi 30 vastu. Veerandfinaalis Kaia Kanepi alistanud Keys jõudis kolme murdepallini, kuid ei suutnud neist ainsatki realiseerida.

Karjääri esimese Grand Slami võitnud Stephens käis veel tänavu jaanuari lõpus jalaoperatsioonil ja naasis tenniseväljakule alles Wimbledoni turniiriks, kus kaotas aga kohe avaringis.

"See on väga eriline tunne. Kui keegi oleks mulle jaanuaris operatsiooni ajal öelnud, et võidan USA lahtised, oleksin öelnud, et see on võimatu. Ma ei vahetaks seda tunnet millegi vastu!" teatas õnnelik Stephens võidu järel.

1. augustil veel maailma edetabelis 957. kohal olnud võitja tõuseb uue nädala edetabelis tagasi 20 parema sekka. Ameeriklanna senine parim koht on olnud 11., kus ta asetses neli aastat tagasi.

Samuti vigastuspausilt naasnud Keys, kes käis juunis randmeoperatsioonil, oli oma hea sõbranna võidu üle väga õnnelik. "Sloane on üks mu lemmikinimesi. Kui pidin kellelegi kaotama, siis olen õnnelik, et see oli just tema," sõnas Keys.