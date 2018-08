Kulukate ilukuuridega vuntsiti üles hiiglaslik tennisekeskus

Nelikümmend aastat tagasi rajatud tennisekompleks on viimase kümne aastaga läbinud rohkelt ilukuure. Keskust on koheldud kui kerges kriisis keskealist naisterahvast, kes januneb rinnapartiid suurendavate implantaatide ning huuli pruntiva Botoxi järele. Rahaga koonerdatud pole, kompleksi kaasajastamisse on investeeritud 600 miljonit dollarit. Keskus on laienenud 17 hektarini, mis võrdub 24 jalgpalliväljaku suuruse maatükiga.