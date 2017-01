Soomlane Henri Kontinen sai läinud öösel hakkama vägeva saavutusega - nimelt jõudis 26-aastane tennisetäht esimese oma riigi sportlasena paarismängus Suure Slämmi turniiri finaali.

Kontinen ja tema partner, austraallane John Peers alistasid poolfinaalis tulemusega 6:4, 6:4 kohalikud üllatajad Marc Polmansi ja Andrew Whittingtoni, kes olid eelnevalt alistanud esimese asetusega Pierre-Hugues Herberti ja Nicolas Mahuti.

Kontineni ja Peersi jaoks on koos mängides tegu esimese Suure Slämmi finaaliga, kuid mõlemad mehed on varem sarnasele areenile juba jõudnud - Kontinen võitis eelmisel aastal Wimbledonis segapaarismängu, Peers on paarismängus finaali jõudnud nii US Openil kui Prantsusmaa lahtistel.

Kontineni ja Peersi vastasteks on finaalis ameeriklastest paarismängulegendid, 38-aastased vennad Bryanid.