Kontaveiti ekstreeneri hoolealune sammus Wimbledonis veerandfinaali

Tema uus hoolealune Jelena Ostapenko (WTA 12.) jõudis naisüksikmängus veerandfinaali olles neljandas ringis parem Valgevene esindajast Aliaksandra Sasnovitšist (WTA 50.) 7:6(4), 6:0.

Ka eelmisel aastal jõudis Ostapenko muruväljakute mekas veerandfinaali, kus tal tuli tunnistada Venus Williamsi paremust.

Sel korral läheb 21aastane Läti tennisist kaheksa parema hulgas kokku tšehhitari Dominika Cibulkovaga (WTA 33.).

Back-to-back quarter-finals 👏@JelenaOstapenk8 books her last eight spot with a 7-6(4), 6-0 victory against Aliaksandra Sasnovich #Wimbledon pic.twitter.com/ihYyfTgsLP