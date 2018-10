Kontaveiti alistanud Wozniacki jäi Pekingi turniiril löömatuks

Taanlanna suutis oma esimeselt servilt oluliselt rohkem punkte võita kui vastane, lisaks mängis Wozniacki väga kindlalt murdepalle. Ise realiseeris kaheksast neli, vastase kaheksast murdepallist lõi tagasi tervelt seitse. Matši üldpunktid 67-53.

Teel finaali kohtus Wozniacki teadupärast ka Eesti esireketi Anett Kontaveitiga, kes pidi taanlanna üleolekut tunnistama 3. ringis numbritega 5:7, 4:6.

Turniirivõiduga kaasnes Wozniackile auhinnatšekk summas 1,525 miljonit dollarit. Turniiri auhinnafond tervikuna oli 8,285 miljonit dollarit.

The big 3⃣-0⃣!@CaroWozniacki captures career title No. 30 and second @ChinaOpen title with a 6-3, 6-3 win over Sevastova. pic.twitter.com/kfM1gSUOQX