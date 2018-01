Kontaveit pole ainsana mõõnas: maailma 11. reket on järjest kaotanud 14 matši

Tänane Eesti Päevaleht otsib vastust küsimusele, miks Eesti tennise esinumber Anett Kontaveit mängu kuidagi käima ei saa, kuid pikk mõõnaperiood on käsil nii mõnelgi teisel tippmängijal.

Näiteks maailma 11. number Kristina Mladenovicil, kelle kaotus kuumas Sydneys vabapääsmega turniirile pääsenud austraallannale Ellen Perezile (WTA 341.) tähistas Prantsuse tennisisti 14. järjestikust allajäämist.

Sarnaselt kvalifikatsioonis loobumisvõidu andnud Kontaveidiga ei tulnud Mladenovic toime Sydney ilmaga, lõpetades mängimise avaringi matši teises setis kaotusseisus 2:4. Avaseti Mladenovic kaotas 4:6. Sydneys registreeriti samal päeval viimase 79 aasta jubedamad soojakraadid.

"Arvan, et see on esimene kord mu karjääri jooksul, kui ma pean mängu katkestama," sõnas eelmise aasta French Openi veerandfinalist.

