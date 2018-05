Kontaveit näitas, et võibki kõiki võita

Anett Kontaveit (WTA 26.) on tõdenud, et võib praegu liivaväljakutel kõiki võita.

Selle tõestuseks alistas ta kõrgetasemelise Rooma turniiri kaheksandikfinaalis kogenud ameeriklanna Venus Williamsi (WTA 9.) 6 : 2, 7 : 6 (7 : 3). Kontaveit võitis Williamsit juba teist korda lühikese aja jooksul: ta oli Williamsist üle ka eelmisel turniiril Madridis.

„Oli väga raske matš. Olen väga õnnelik, et suutsin kahe setiga piirduda. Venus on väga hea mängija, tal on palju kogemusi. Tulin mängu nautima ja olen väga õnnelik, et võitsin,” sõnas Kontaveit mängujärgses intervjuus.

Kontaveidi järgmine vastane selgus eile hilisõhtul. Veerandfinaalis tuleb tal kohtuda Taani esindaja Caroline Wozniacki (WTA 2.) või Läti mängija Anastassija Sevastovaga (WTA 20.).

Kontaveidi veerandfinaal on taas Delfi TV eetris.