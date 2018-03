Kontaveit murdus teise seti alguses ja pidi vastu võtma kindla kaotuse

Anett alustas hästi, minnes esimest setti juhtima 2:0. Siis aga murdis Sakkari geimi tagasi ja nii jõuti seisuni 4:4. Kreeklanna seejärel oma servi hoidis, aga Kontaveit mitte ja 39 minutiga oli sett klaar.

Kui esimene sett oli mänguliselt võrdne, siis teine enam mitte. Kontaveit murdus teise seti teises geimis, kui võimaldas vastasel saada viis murdepalli, neist mitmed oma topeltvigade tõttu. Läks geim ja läks tegelikult ka mäng. Sakkari võitis kuus geimi järjest ja sammus kolmandasse ringi.

Austraalia lahtistel 16 parema hulka jõudnud Kontaveit on tänavu mänginud seitsmel turniiril, neist koguni neljal on ta piirdunud vaid ühe mänguga. Ilmselgelt midagi häirib ja pärsib sportlikku tulemust.

Eelinfo:

22-aastased Kontaveit ja Sakkari on senise karjääri jooksul omavahel kohtunud neljal korral ning mõlemal on kirjas kaks võitu.

Sakkari võitis mullu Austraalia lahtistel 6:0, 6:4 ja 2016. aastal Miamis 6:3, 6:1. 2016. aasta Gstaadi turniiril jäi 7:5, 6:1 peale Kontaveit ning ka samal aastal Indian Wellsis võitis eestlanna. Toona oli skoor 6:4, 6:3.

Anett Kontaveit - Maria Sakkari

Matš läbi. Sakkari paneb esimeselt matšpallilt kohtumisele punkti - 6:4, 6:1.

Ei anna midagi kergelt ära! Tasa 30:30.

Sakkari ette 30:15.

Kas viimane geim? Seis 15:15.

Kreeklanna saab servida võidule.

Kontaveit kaotusseisus 1:5.

Edu väljas ja Sakkaril kolmas murdepall selles geimis.

Tasamäng 40:40.

Üks murdepall pareeritud 30:40, aga mäng on liimist lahti.

Ja nüüd juba 15:40.

Kui nüüd servigeimi kätte ei saa, siis on juba lootusetu. Anett oma servil taga 15:30.

Teises setis neljas geim järjest kreeklannale ja seis 4:1.

Keeruline, keeruline. Sakkari ees 40:15.

Veel ei tohi püssi põõsasse heita. Sakkari servil 15:15.

Ja teine murdegeim järjest. Sakkari ette 3:1.

Vastasel kaks murdepalli, 15:40.

Anett enda servil taga 15:30.

Pikale veninud geimis, kus Sakkaril oli viis murdepalli, tegi Kontaveit mitu topeltviga.

Nüüd oleks vaja kusagilt muutus leida. Vastasel juhul läheb Sakkari alistamine väga keeruliseks.

Ja punktiga loovutamata kreeklanna ette 2:1.

Juba 40:0.

Sakkari jätkab hooga, oma servil ette 30:0.

Oh sa püha püss! Viiendalt murdepallilt saab Sakkari ikkagi oma peale surutud. Seis 1:1.

Ka neljas murdepall Sakkaril, aga ka selle suudab Kontaveit tagasi lüüa.

Enda servil on Anett pareerinud kolm murdepalli ja seis tasa 40:40.

Anett alustas teist setti geimivõiduga. Vastase servil! Sakkari pääses 30:0 ette, aga Anett võttis seejärel neli punkti järjest.

Aga teist enam tagasi ei too ja avasett Sakkarile 6:4.

Ühe palli tassib Kontaveit tagasi 30:40.

Kaks murdepalli kreeklannal.

Paha, paha. Sakkari ette 30:15.

Algab võitluslikult 15:15.

Anettil väga tähtis servigeim, ei tohi ära anda, sest siis on sett läinud.

Sakkari on pärast avageimi kaotamist mänginud kindlalt ja juhib 5:4.

Murdepalli ei tule, Sakkari ette 40:30.

Tubli! Anett võttis kaks punkti tagasi, 30:30.

Sakkari palling ja kreeklanna ees 30:0.

Matš on kestnud 31 minutit.

Teisega tuleb ja seis võrdsustub 4:4.

Veel ei tule, 40:30.

40:15, geimivõidust lahutab üks punkt.

Praegu toimib, edu sees 30:0.

Esimese servi protsent on Anettil jätkuvalt väga hea 82, aga mänguliselt on kätte saanud 64 protsenti esimese servi punktidest.

Neljas punkt ka ja kreeklanna uuesti ette 4:3.

Kolm punkti järjest Sakkarile ja 40:15.

No nii. Anett saab esimese punkti vastase servil kätte 0:15.

Rusikas püsti ja geim käes! Seis tasa 3:3.

Anett peal 40:30.

Seis 30:30, raskelt tuleb, ei midagi lihtsat.

Anett servib ja seis 15:15.

Teiselt servilt pole Sakkari sisuliselt punkte saanud, aga esimene serv toimib praegu piisavalt hästi.

Anett jõudis viiendas geimis tasamänguni 40:40, aga geim vastasele. Sakkarile kolmas geim järjest ja kreeklanna ette 3:2.

Anett üritab, 40:30.

Kreeklanna edu 40:15. On saanud servi paremini tööle ja kohe seis võrdsustus.

Sakkari kolmas servigeim ja seis 15:15.

Ja lähebki ära kohe esimese murdepalli pealt. Seis tasa 2:2.

Ja esimene murdepall vastasel, 30:40.

Sakkari hakkab end leidma, tasa 30:30.

Anett juhib 30:15. Juba kolm serviässa tema arvel.

Anetti teine servigeim ja juhib 15:0.

Kontaveiti pikim seeria on kohtumises olnud viis punktivõitu järjest.

Geim siiski vastasele ja seis Kontaveiti kasuks 2:1.

Sakkari juhtis 40:15, Kontaveit saab ühe punkti tagasi, 40:30.

Sakkari teine servigeim ja kreeklanna on peal 30:15.

Esimese servi protsent oli Anettil 80.

Loetud minutitega Kontaveit ees 2:0!

Jällegi numbrid 40:15 ja meile sobilikult.

Anett on praegu kindlus ise, oma servil 30:0.

Anett murrab ja asub esimest setti juhtima 1:0.

Juba 40:15, kohe avageimis kaks murdepalli.

Mäng algas, Anett vastase servil ees 30:15.

Kohtumine algab Sakkari servigeimiga.

Pärast Austraalia lahtistel 4. ringi jõudmist pole Kontaveit suutnud kahte järjestikust mängu võita. Praegu on kaks järjestikust kaotus all, Dubai teisest ringist Naomi Osakale ja Indian Wellsist Aliaksandra Sasnovitšile.

Soosikuks hinnatakse Sakkarit, ehkki edetabelikoht on Kontaveitil selgelt parem. Aga need ühe mänguga piirdunud turniirid...

Pöidlad pihku. Loodame, et Anett teeb täna korraliku mängu. Tänavu on ta eelnevalt mänginud kuuel turniiril ja neist pooled on lõppenud kohe esimese mänguga. Miami Openil seda kohe mitte ei taha!

Haddad Maia võitis 6:3, 6:2. Õige pea algab Anett Kontaveiti matš.

Kena reede õhtut tennisehuvilistele! Kontaveiti ja Sakkari matšile eelnev mäng on jõudnud seisu, kus Beatriz Haddad Maia juhib Shuai Zhangi vastu 6:3, 4:2.