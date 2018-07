Kontaveit kordas Wimbledonis enda parimat saavutust ja teda lahutab Kanepi rekordilisest aastast ainult kaks võitu

Anett Kontaveit (WTA 27.) alistas Wimbledoni tenniseturniiri teises ringis 6:2, 7:6 (7:4) ameeriklanna Jennifer Brady (WTA 74.) ning jõudis kolmandasse ringi. Sellega kordas eestlanna oma parimat saavutust sel jõuproovil.

Kontaveit mängib Wimbledonis põhiturniiril viiendat korda. Kui kolmel esimesel juhul piirdus ta avaringiga, siis mullu jõudis ta kolmandasse ringi. Tänavu on ta mullust saavutust seega juba korranud. Eelmisel aastal lõpetas tema teekonna Caroline Wozniacki. Tänavu tuleb eestlannal kolmandas ringis vastamisi minna hispaanlannast tiitlikaitsja Garbine Muguruza (WTA 3.) või belglanna Alison van Uytvanckiga (WTA 47.).

Sel aastal on Kontaveit näidanud suure slämmi turniiridel üldse head minekut. Nii Austraalia kui ka Prantsusmaa lahtistel jõudis ta neljandasse ringi. See tähendab, et Kontaveit on sel aastal suure slämmi turniiridel teeninud kokku juba kaheksa võitu – kolm Austraaliast, kolm Prantsusmaalt ja kaks nüüd Wimbledonist. See tähendab, et suure slämmi turniiride osas on Kontaveidil käsil karjääri parim aasta.