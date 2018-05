Kontaveit kohtub Madridis järgmisena valgevenelannaga, kellele ta on tänavu kaks korda kaotanud

Anett Kontaveit (WTA 29.) läheb Madridi tenniseturniiri teises ringis vastamisi valgevenelanna Aleksandra Sasnovitšiga (WTA 55.).

Sasnovitš alistas Madridi turniiri avaringis 7:5, 6:2 ameeriklanna Danielle Rose Collinsi (WTA 45.). Kontaveit oli avaringis mäletatavasti 3:6, 6:3, 6:2 üle ameeriklannast Venus Williamsist (WTA 8.).

Kontaveit ja Sasnovits on aastate jooksul kohtunud kuus korda ning mõlemal on kirjas kolm võitu. Sel aastal on mängitud kahel korral ning mõlemal juhul on peale jäänud Sasnovits.

Sasnovits alistas Kontaveidi Indian Wellsi avaringis 6:2, 6:4 ning Brisbane'i turniiri kaheksandikfinaalis 1:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Kontaveidi ja Sasnovitsi kohtumise aeg ei ole veel selgunud. Teise ringi mänge peetakse Madridis esmaspäeval ja teisipäeval.