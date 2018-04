Kontaveit Delfile: jään turniiriga väga rahule, sain enesekindlust juurde

Anett Kontaveidi (WTA 31.) jaoks sai Stuttgardi WTA-turniir läbi poolfinaalis, kui ta kaotas 4:6, 2:6 tšehhitarile Karolina Pliskovale (WTA 6.). Kontaveit tunnistas, et otsustavaks sai Pliskova võimas serv, kuid samas andis tunda ka eelnevatest pikadest matšidest kuhjunud väsimus. Üldiselt jäi ta poolfinaali jõudmisega väga rahule.

“Tema serv oli kõvasti parem. Kui see tal töötab, siis on väga raske. Eks see ole igas mängus ja kõikidega nii, et kui serv saada hästi toimima, siis ongi teisel raske,“ tunnistas Kontaveit kohtumise järel Delfile.

“Minu energia ei olnud ka täna enam sama nagu eelmistel päevadel,“ viitas Kontaveit sellele, et esimeses ringis ja veerandfinaalis tuli tal väljakul pidada kolmetunnised matšid. “Kolm setti mängida on üks asi, kuid kolm tundi on midagi muud.“

Austraalia lahtistel kaheksandikfinaali jõudmise järel mitmeid avaringi kaotusi saanud Kontaveit tunnistas, et Stuttgardis saadud võidud tõstavad kindlasti enesekindlust.

“Kokkuvõttes oli hea turniir. Jään väga rahule, et sain palju mänge. Olin seekord eelviimane, kes sai otse põhitabelisse. Seega võib võitudega väga rahul olla. Eriti olen rahul, et suutsin sel turniiril kaks tasavägist mängu enda kasuks pöörata,“ lisas ta. “Tasavägiste mängude võidud on eriti magusad.“