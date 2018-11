Kontaveidile kaotanud Görges tagas alagrupist edasipääsu

Sakslannast maailma edetabeli 14. number alistas otsustavaks saanud kohtumises belglanna Elise Mertensi 6:2, 7:6(5).

Kõik kolm naist teenisid alagrupis ühe võidu, setivõite oli kõige enam Görgesil. Ta küll kaotas Kontaveidile, aga kolmes setis ja see sai määravaks. Ülejäänud matšid olid kahesetilised.

Teistes alagruppides on poolfinalistid alles selgitamisel.

Defending champion @juliagoerges books her place in the @WTAEliteTrophy semifinal!

Securing the win over Mertens 6-2, 7-6(5)! pic.twitter.com/t3WqMnfYLF