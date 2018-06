Kontaveidi ootamatu otsus tõi talle uue ja nimeka treeneri

Anett Kontaveit alistas 27. mail Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste avaringis arvatust raskemaks kujunenud matšis 6 : 1, 4 : 6, 6 : 2 ameeriklanna Madison Brengle’i. Seejärel tõdes Kontaveidi nüüdseks endine treener Glenn Schaap Eesti Päevalehele, et lahendamist vajavad mõned probleemid. Töö alles käivat ning tegemist olevat alles vahepeatusega tõelise eesmärgi suunas. Nädal hiljem oli Kontaveidi ja Schaapi koostöö ootamatult katkenud.

Schaap ei olnud turniiri avamängu järel Kontaveidiga rahul, kuid tunnistas, et see on loomulik, kuna tööprotsess alles käib. „Proovin teatud asjad ära lahendada. Oleme alles poolel teel. Eesmärk on jõuda päris tippu,” sõnas Schaap Prantsusmaa lahtiste avamatši järel.