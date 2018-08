Kontaveidi kukutanud Bertens alistas Cincinnati finaalis Halepi

Uuel nädalal peaks Bertens tõusma tagasi oma karjääri parimale edetabelikohale, milleks on 13.

Bertens on loositud ka täna alanud New Haveni turniiril Kontaveidi esimese ringi vastaseks, kuid võib juhtuda, et hollandlane ütleb oma koha viimasel US Openi eelsel võistlusel üles.

26-aastasele Bertensile oli see karjääri kuues WTA turniirivõit, kuid kõige kaalukam neist.