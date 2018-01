Kontaveidi kolmandasse ringi jõudmisega sai Eesti tenniseajalugu uueks kirjutatud

Kaia Kanepi (WTA 79.) ja Anett Kontaveit (WTA 33.) on jõudnud Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel kolmandasse ringi. Tegemist on esimese korraga, kui ühel Suure Slämmi turniiril mängivad kaks Eesti tennisisti korraga kolmandas ringis.

Kui esimesena tagas pääsme kolmandasse ringi Kanepi, siis Kontaveidi võidu järel sai ajalugu tehtud.

Kanepi alistas täna 6:4, 6:3 Puero Rico esindaja Monica Pugi (WTA 58.). Kontaveit oli aga 6:3, 4:6, 6:3 üle sakslannast Mona Barthelist (WTA 53.).

Kontaveit ja Kanepi olid varasemalt ühel ja samal Suure Slämmi turniiril mõlemad esimesest ringist kaugemale jõudnud ainult 2015. aasta US Openil. Toona piirdus Kanepi teise ringiga ning Kontaveit jõudis neljandasse ringi.

Kontaveidi jaoks on käimasolevad Austraalia lahtised neljandaks Suure Slämmi turniiriks, kus ta on avaringist kaugemale jõudnud. Lisaks mainitud US Openile jõudis ta mullu Prantsusmaa lahtistel teise ringi ning Wimbledonis kolmandasse. Kanepi mullu Prantsusmaa lahtistel ei osalenud ning Wimbledonis piirdus kvalifikatsiooniga.

Kanepi varasematel tippaastatel osales Suure Slämmi turniiridel ka Maret Ani, kuid tema piirdus individuaalturniiridel alati esimese ringiga. Paarismängus jõudis ta 2004. aastal poolfinaali.

Jürgen Zopp on meeste seas jõudnud Suure Slämmi turniiril kahel korral teise ringi – 2014. aasta Prantsusmaa lahtistel ning 2012. aasta US Openil. Nimetatutest esimesel piirdus Kanepi avaringiga ning teisel ei osalenud.