Kontaveidi alistanud Halep: mängin hetkel parimat tennist

Rooma tenniseturniiri veerandfinaalis Anett Kontaveidi 6:2, 6:4 alistanud rumeenlanna Simona Halep jäi oma mänguga väga rahule.

"Tunnen end suurepäraselt. Tunnetan oma mängu, olen väljakul enesekindel, jalad on tugevad ja ka vaimselt olen tugev," sõnas maailma neljas reket võiduka matši järel.

"Väsimus küll kuhjub iga päevaga, kuid võitmisest ma ei väsi. Täna oli hea mäng, aga ma oleks võinud ka kiiremini võita. Anett on väga tugev ja ta mängis väga hästi. Pidin tema alistamiseks enda piire kompama ja see õnnestus mul hästi," lisas eelmisel nädalal Madridi turniiril alistamatuks jäänud Halep. "Olen sellel turniiril parem kui Madridis. Võib vist isegi öelda, et mängin selle hooaja parimat tennist."