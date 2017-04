Konkurent ründas Šarapovat: keegi ei oota teda tagasi, tal pole tennisistide hulgas ühtki sõpra!

Tšehhi tennisist Barbora Strycova ennustab, et aprilli lõpus võistluskeelu alt vabaneva Maria Šarapova tagasitulek suurde tennisesse saab olema valuline, sest ükski kaasmängija ei oota teda tagasi.

Viiekordne Grand Slam`ide võitja jäi mullusel Australian Openil vahele dopinguaine meldooiumi kasutamisega ning sai 2-aastase võistluskeelu, mida hiljem spordikohus lühendas 15-le kuule.

Venelanna võistluskeeld lõppeb 26. aprillil ning esimese võistluse peaks ta pidama Stuttgardi turniiril, kuhu talle anti vabapääse. Lisaks Saksamaa turniirile on venelanna wild card`i saanud maikuus toimuvatele Rooma ja Madridi tenniseturniiridele.

Maailma edetabelis 20. kohal asuv Strycova on pettunud, et turniiride korraldajad Šarapovale nii lahkelt erikutseid jagavad.

"Mõistagi oleks olnud tore, kui ka mulle oleks tagasituleku järel vabapääsmeid antud, kuid ma pole ju Šarapova. Tema jaoks pole midagi muutunud. Ta saab mängida samadel turniiridel, kus mina," sõnas Strycova, kes kandis ise 2013. aastal keelatud dieediravimi kasutamise eest pooleaastast võistluskeeldu.

"Ma arvan, et see ei ole okei. Ma arvan, et kui midagi sellist teha (dopingut tarvitada), peaks sind ootama karistus. Kuid ta on Maria ja midagi pole teha," kritiseeris tšehhitar vabapääsmete jagajaid.

"Ma arvan, et teda (Šarapovat) ei võeta kaasmängijate poolt avasüli vastu. Mina pole tema sõber. Ma arvan, et Tour`il pole keegi tema sõber. Ma arvan seda, sest ta ei räägi kellegagi," lisas Strycova.