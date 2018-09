KOMMENTAAR | Kas Serena Williams vääris karistust ning kas kohtunik tegi midagi valesti?

Peeglisse peab vaatama ka kohtunik Ramos - eelkõige just esimese hoiatuse tõttu. Tennises on mängu ajal küll treenerite juhised tribüüni pealt keelatud, aga selliseid asju, nagu naiste finaalis nägime, võib matšide ajal märgata väga sageli ning kohtunikud vaatavad sellistele asjadele üldiselt läbi sõrmede. Kohtunikutöös on igal spordialal ülimalt oluline see, et "vile" oleks ühtlane - neid asju karistatakse igal pool kas samamoodi või üldse mitte. Nii tähtsal hetkel nii suures finaalis ei tohiks kohtunik sellisel viisil esile tükkida, eriti tennises - karistada tuleks ainult juhul, kui asjad ületavad taluvuse piiri. Antud juhul seda väita ei saa.

Hilisema sõneluse juures on Williamsi käitumist raske kaitsta, aga ka kohtunik oleks pidanud tegema kõik endast oleneva, et mitte Williamsit geimi kaotusega karistada. Suure Slämmi turniiri finaal ei ole koht, kus nii käituda. Nagu mitmed asjatundjad on väitnud: kohtunik oleks pidanud Williamsile eelnevalt verbaalselt viimase hoiatuse andma, mitte kohe karistuse juurde minema. Taaskord: karistuste tase peaks olema ühtlane. Kui ühes mängus sellise asja eest geimitrahvi ei saa, siis ei peaks seda ka teises mängus saama. Nagu Williams mängu järel viitas: mehed ütlevad selliseid asju pidevalt ning pääsevad karistuseta.

Kõige selle juures oli paradoksaalsel kombel suurimaks kaotajaks võitja Naomi Osakast, kes oleks ilmselt triumfeerinud ka ilma Williamsi lagunemiseta. Osaka oli finaalis parem ning suutis külma närvi hoida ka siis, kui kogu staadion vilistas. Esimese Suure Slämmi turniirivõit peaks olema pidupäev, aga Williams pidi Osakat lohutama. Võitja ei peaks ju olema see, keda lohutatakse. Osakast oli lihtsalt tohutult kahju - loodetavasti ei jää see tema ainsaks suureks võiduks.