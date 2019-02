Kolm kokka, seitse teenrit, neli turvameest, kaks lapsehoidjat ... maailma esireket elab nagu kuninga kass

Djokovici uues kodus on igapäevaselt ametis 16 töölist, kelle palkadeks kulub kokku 15 000 eurot kuus, kirjutab tennisworldusa.org.

31-aastase serblase luksusvillas töötavad täiskohaga viis teenrit, kolm kokka, kaks majapidajannat, kaks lapsehoidjat ja neli turvameest.

Serbia tuntud turismipiirkonnas asuva luksuselamu ehitusega tehti algust kaks aastat tagasi ning nüüd on Djokovici pere lõpuks valmis sisse kolima.

Kuigi tennisetäht on registreeritud Monte Carlosse ja elab enamuse ajast just seal, hakkab ta ilmselt nüüdsest rohkem aega veetma oma uues kodus. Lisaks Monte Carlo korterile on Djokovicil pool miljonit eurot maksev maja Belgradis, kaks mitmemiljonilise maksumusega korterit New Yorgis ja elamu Miamis.