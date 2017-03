Kõlab uhkelt: Soomlane tõuseb tennise maailma esinumbriks!

Soome tennisistide jaoks mõistagi ajalooline saavutus, varem pole keegi maailma reitingutabelis päris tipus olnud. Kontinen asetseb hetkel teisel positsioonil, ent uuel nädalal möödub ta prantslasest Nicolas Mahut´ist.

Kontineni tõus maailma esinumbriks sai selgeks Miami Masters turniiri poolfinaalis, kus Nicholas Monroe / Jack Sock alistasid Bob Bryani / Mike Bryani 7:6, 6:3. Soomlane koos austraallasest paarilise John Peers´iga jäid Miamis pidama teises ringis, kus kaotati finaali sammunud ameeriklastele Monroe / Sock.

Helsingist pärit Kontinen on võitnud paarismängus kaks Suure slämmi tiitlit. Mullu Wimbledonis segapaarismängu koos Heather Watsoniga ja tänavu Australian Openi meespaarismängu koos John Peers´iga.

Finland's @HenriKontinen will become No. 1 in Emirates ATP Doubles Rankings on Monday after Monroe/Sock beats Bryan/Bryan in #MiamiOpen SF.