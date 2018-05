Kohtuniku pukki peksnud Tšehhi tipptennisist sai rahatrahvi

Rooma tenniseturniiril kohtuniku puki sisse reketiga augu peksnud Karolina Pliškova sai oma agendi teatel WTA-lt neljakohalise summaga rahatrahvi.

Tšehhi tennisist läks pukikohtunikuga vaidlema ühe välja hõigatud palli pärast, mis tema arvates - seda tõestasid ka telekordused - oli selgelt väljaku piiridesse maandunud. Seis oli tol hetkel pingeline, otsustavas setis olid geimid 5:5 viigis ning käimaolevas geimis punktid 40:40.

Lõpuks kaotaski Pliškova kreeklannale Maria Sakkarile teise ringi kohtumise 6:3, 3:6, 5:7. Selle asemel, et kohtunikul kätt suruda, nagu tegi Sakkari, peksis ta reketiga puki sisse augu.

"Karolina sai WTA-lt trahvi ning aktsepteerib seda. Ta on otsustanud samasuguse summa annetada heategevuseks. See on neljakohaline number," kirjutas maailma viienda reketi mänedzer Michal Hrdlicka Twitteris.