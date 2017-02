Kanada tennisist Denis Shapovalov sai Davis Cupi mängus Suurbritanniaga pukikohtunikule palliga näkku löömise eest karistuseks 5600 naela ehk 6400 euro suuruse rahatrahvi.

Piinlik intsident juhtus, kui inglane Kyle Edmund oli murdnud just Shapovalovi servi ja läinud 6:3, 6:4, 2:1 juhtima. 17-aastane kanadalane kaotas seejärel enesevalitsuse ja virutas palli vihaga lendu. Õnnetul kombel tabas see kohtunik Arnaud Gabast otse näkku. Shapovalov diskvalifitseeriti koheselt.

Täna määras Rahvusvaheline Tenniseliit kanadalasele rahatrahvi. Maksimumkaristusest, milleks oleks olnud 8000 naelane trahv, mängumees siiski pääses.

Noor kanadalane esitas ka avaliku vabanduse. "Tunnen end kohutavalt, sest vedasin meeskonda alt. Võin lubada, et see on viimane kord, mil ma sellisel viisil käitun," sõnas Shapovalov.

Suurbritannia võitis Kanadat mängudega 3:2 ja läheb aprillis veerandfinaalis vastamisi Prantsusmaaga.