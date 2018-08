Keset matši jäävanni kolinud Djoković: olud olid brutaalsed

Neljas setis ungarlase Marton Fucsovicsi alistanud Novak Djokovici sõnul olid 38-kraadised olud brutaalsed. Mängu keskel lubati tennisistidele kümneminutiline paus, et mehed saaksid maha jahtuda - sarnast reeglit kasutati ka teistes mängudes. Djokovic ja Fucsovics kasutasid pausi jäävanni hüppamiseks.

"Mõlemad käisime, aga mitte korraga samas vannis," naeris Djokovic. "Kaks vanni oli kõrvuti. 45 sekundiks või minutiks sisse hüpata on väga värskendav, see annab kehale šoki. Enne seda oli tunne, nagu kõik su kehas keeks: lihased ja aju, kõik."

Paljud mängijad ei jäänud aga kuuma suhtes sedavõrd neutraalseks. Prantslase Julien Bennetau sõnul võivad korraldajad vaid õnne tänada, et loobumiskaotustest midagi hullemat ei juhtunud. Kui WTA on naistele sätestanud kuuma ilma puhuks kindlad piirjooned, siis ATP on meeste turniiridel otsustusõiguse andnud korraldajatele.

Djokovici võit Fucsovicsi üle tuli ka osalt tänu kuumale. Kolmandas setis ungarlane murdus ning Djokovic võitis matši viimased kümme geimi järjest. "Sain aru, et teda hakkasid füüsilised probleemid kimbutama ja mõtlesin endamisi: nüüd on minu aeg mängu tagasi tulla," selgitas serblane.