Kes on Kanepile ootamatult abikäe ulatanud ja ta tagasi tippu viinud venelanna?

US Openi tenniseturniiriga tagasi tippseltskonda tõusnud Kaia Kanepi edus on osaline ka endine Venemaa mängija Alina Židkova, kelle eestlanna endale treeneriks palkas.

„Ta on üks targemaid treenereid, kes mulle nõu andnud,” kiitis Kanepi turniiri ajal, kuid ei osanud öelda, kas koostöö pikeneb, sest: „Igapäevast treenerit pole mul igatahes vaja.”

Židkova puhul on tegemist endise tennisistiga, kes elab praegu Floridas Boca Ratonis.

1977. aastal Moskvas sündinud Židkova mängis profina aastatel 1993 kuni 2010 ning tõusis parimal juhul WTA tabelis 51. kohale. Nii kõrgel paiknes ta 2005. aastal.

Saavutustest on tal ette näidata üheksa võitu ITFi turniiridel. Suure slämmi turniiridel on tema parimaks saavutuseks 2000. aasta Austraalia lahtistel kolmandasse ringi jõudmine. Muuhulgas on ta suutnud karjääri jooksul tenniseväljakul üle mängida ka Serena Williamsi. See juhtus 2004. aastal Austrias Linzi turniiril.

Enne Kanepi abistamist on ta treenerina juhendanud Galina Voskobojevat ja Ksenia Pervakit. Kasahstani tennisist Voskobajeva on parimal juhul tõusnud WTA tabelis 42. kohale ning jõudnud kahel korral Austraalia lahtistel kolmandasse ringi.

Venemaad ja Kasahstani esindanud Pervak on tõusnud parimal juhul WTA tabelis 37. kohale ning jõudnud Wimbledonis 2011. aastal neljandasse ringi.

Ise mängijana 1,128 miljonit dollarid auhinnaraha teeninud Židkova ei ole saavutuste poolest küll kõige kuulsam Venemaa tennisist, kuid teda nähakse endiselt ühe teerajajana, kes avas ukse venelannadele suurde tennisesse. Nii on ta jätkuvalt hinnatud nõuanda ja nagu näha, siis toob tema abikäsi ka tulemust.