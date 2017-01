Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel kaheksandikfinaalis maailma esireketi Angelique Kerberi alistanud ameeriklanna CoCo Vandeweghe (WTA 35.) pääses täna ka poolfinaali, seljatades 6:4, 6:0 mulluse French Openi võitja Garbine Muguruza (WTA 7.).

"Naljakas on see, et ma ei tundnud ennast väljakul eriti hästi. Olin üsna närvis. Üritasin anda endast parimat ja jääda enda mudeli juurde. Ta võitles endale mõned murdepunktid, aga ma hoidsin survet peal ja murduski viimaks. Kui ma juba teises setis end käima sain, olin ma nagu kaubarong, mida ei saa peatada," rääkis Vandeweghe.

Nüüd ootab 25-aastast Vandeweghet ees järgmine suur tuleproov - kohtumine seitsmekordse suure slämmi turniiri võitja Venus Williamsiga (WTA 17.). Naised on varem omavahel kohtunud vaid korra - mullu Roomas saviliivaväljakul võitis 6:4, 6:3 Williams.

Venus Williams sai veerandfinaalis tulemusega 6:4, 7:6 (3) jagu 24. asetusega venelannast Anastasia Pavljutšenkovast. Ühtlasi on Venus vanim tennisist, kes Australian Openi ajaloos poolfinaali jõudnud.

Teine poolfinaalpaar selgub homme, kui viienda asetusega tšehhitar Karolina Pliskova võtab vastu horvaatlanna Mirjana Lucic-Baroni ja üheksanda paigutusega inglanna Johanna Konta kohtub Serena Williamsiga.