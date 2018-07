Kerber võitis, Williams ei tõusnud veel kõigi aegade vägevaimaks

Sakslanna Angelique Kerber võitis esmakordselt Wimbledoni turniiri. Naisüksikmängu finaalis oli Kerber 6:3, 6:3 üle Serena Williamsist.

Matš vältas pisut üle tunni ja enesekindla sakslanna vastu Williamsil suuri võimalusi polnud.

Kerber tegi kogu mängu peale vaid viis lihtviga, Williams eksis sarnastel löökidel 24 korda. See oligi põhiline. Kerber ei andnud Williamsile sisuliselt võimalust murdepallideni jõudmiseks, see statistiline näitaja vastavalt 4/7 vs 1/1.

Matši üldised punktid Kerberile 56-45. Tegemist oli Wimbledoni 2016. aasta kordusfinaaliga, kaks aastat tagasi võidutses Williams.

Angelique Kerber joins Venus Williams as the only players to defeat Serena Williams twice in a Grand Slam final. pic.twitter.com/PYx5to225h — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 14, 2018





30aastane Kerber on nüüd võitnud kolm Suure slämmi tiitlit, puudu on vaid esikoht Prantsusmaa lahtistelt, kus ta tänavu jõudis veerandfinaali. Serena Williamsil on üksikmängu tiitleid tervelt 23, mida on ühe võrra vähem Margaret Courti kõigi aegade absoluutsest rekordist.