Kenneth Raismaga koos Wimbledonis triumfeerinud kreeklane kukutas Austraalia lahtistel Roger Federeri enda

Tsitsipas on Eesti spordisõbrale hästi tuntud, kuna 2016. aasta suvel võitis ta koos Kenneth Raismaga Wimbledonis juunioride konkurentsis paarismänguturniiri.

Kahel eelmisel aastal Austraalias triumfeerinud ning kokku kuuel korral aasta esimese suure slämmi turniiri võitnud Federer oli sel korral hädas murdepallide realiseerimisega. Neid libises tal sõrmede vahelt välja koguni 12.

Lõpuks teenis Tsitsipas 6:7 (11), 7:6 (3), 7:5, 7:6 (5) võidu. Tsitsipas tõusis ühtlasi esimeseks kreeklaseks, kes jõudnud suure slämmi turniiril veerandfinaali. Seal läheb ta vastamisi hispaanlane Roberto Bautista-Agutiga, kes lõi avaringis konkurentsist Andy Murray.

Tsitsipas oli suure slämmi turniiridel varasemalt jõudnud parimal juhul neljandasse ringi. Säärase saavutusega sai ta hakkama eelmisel aastal Wimbledonis.

„Praeguseid tundeid ei ole võimalik kirjeldada. Olen planeedil kõige õnnelikum mees. Väljakule astudes on kõige olulisem endasse uskuda,“ sõnas Tsitsipas kohtumise järel. „Roger on tõeline legend. Ta on aastate jooksul näidanud imelist tennist. Olen tema mänge analüüsin alates kuuendast eluaastast. Temaga väljakul vastamisi minemine oli unistuste täitumine.“