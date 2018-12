Kas näeme Kontaveiti ja Kanepit kodu lähedal? Läti saab uuel aastal WTA turniiri

Algselt oli turniir planeeritud Moskvasse, aga WTA otsustas nihutada selle Jurmalasse, kuigi korraldajaks jääb endiselt Venemaa sporditurundusfirma ONE SGM, kirjutab ERR Sport.

"Me teadsime, et nii võib minna. Korraldajad külastasid Lätit, et näha, kas Lielupe tennisekeskus vastab nõuetele. Tundub, et neile meeldis siin," lausus Läti tenniseliidu peasekretär Karlis Lejniks uudisteagentuurile LETA.

"See saab olema väga suure eelarvega tippturniir. Uskumatu, et midagi sellist võib juhtuda Jurmalas. Tõsi, meie käes pole litsentsi, aga säärane turniir seab meid maailma tennisekaardile."

Lätil on naiste tipptennises kaks tugevat nime: maailma 11. reket Anastasija Sevastova ja 22. reket Jelena Ostapenko.