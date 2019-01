Karjääri viimane mäng? Hispaanlasele vägeva lahingu pakkunud Andy Murray langes võideldes

Murray teatas mäletatavasti enne turniiri algust, et kavatseb sel aastal puusavigastuse tõttu karjäärile joone alla tõmmata - ta eelistaks seda teha Wimbledonis, kuid ei välistanud, et on sunnitud seda juba Austraalia lahtiste järel tegema.

Publik toetas seega maruliselt just asetamata Murrayt, kes kaotas küll esimesed kaks setti 4:6, ent suutis seejärel kaks korda kiire lõppmängu võita ning matši otsustavasse setti viia.

Viiendas setis enam šotlasel jaksu ei jagunud - Bautista Agut võttis seal 6:2 võidu ning sammus järgmisesse ringi, nelja tunni ja 14 minuti pikkuse mängu lõppskooriks jäi seega 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 6:2.

Ilmselgelt läbi valude mänginud Murray teenis ka pärast kohtumise lõppu rahvalt marulisi ovatsioone.