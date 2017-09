Kanepi vastane kurjustas US Openi korraldajatega

Täna hilisõhtul US Openi veerandfinaalis Kaia Kanepile vastu astuv USA tennisist Madison Keys pole sugugi rahul, et aasta viimase Grand Slami mängud algavad nii hilisel ajal.

Kvalifikatsioonist alustanud Kanepi ja 15. asetusega Keys alustavad veerandfinaali Arthur Ashe nimelisel peaareenil kell 19.00 (Eesti aeg kell kaks öösel vastu neljapäeva).

"Ehk muudaks kogu turniiri ajakava. Alustaksime igal õhtul kell kümme," viskas 22-aastane ameeriklanna hiliste mängude üle nalja. "Tegelikult on see pisut hullumeelne. Igal hommikul kell neli voodisse minna ja ärgata kell 11, see pole sugugi loomulik ja normaalne."

Keys on käimasoleval turniiril olnud osaline kahes kõige hiljem lõppenud mängus - tema kolmanda ringi kohtumine Jelena Vesnina vastu sai läbi alles kell 1.45 öösel, avaringi matš Alison Riske vastu veel kolm minutit hiljem.

"Hetkel juba kardan päikese käes mängida, sest pole seda kaks nädalat teinud," lisas Keys kriitiliselt.