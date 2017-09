Kanepi teenis ajaloo kõige rikkamalt turniirilt umbes poole Kontaveidi kogu karjääri teenistusest

Karjääri jooksul kuuendat korda suure slämmi turniiril veerandfinaali jõudnud Kaia Kanepi teenis seekordsel US Openil kaheksa parema sekka jõudmisega 470 000 USA dollarit. Kogu karjääri teenistuse viis Kanepi nüüd ligemale 5 miljoni USA dollarini. Käimasoleva turniiri eel oli WTA tabeli põhjal suutnud ta aastate jooksul reketiga kokku lüüa 4,459 miljonit dollarit.

Kui Kanepi teenis seekordsel turniiril ligemale pool miljonit dollarit, siis tegemist on eestlanna karjääri jooksul suurima teenistusega ühelt turniirilt.

Edu tänavusel US Openil oli niivõrd hästi tasustatud, et veerandfinaali jõudmine tõi sisse umbes poole Eesti praeguse esireketi Anett Kontaveidi kogu karjääri teenistusest. WTA kodulehe poolt kokku löödud numbrite järgi on Kontaveit kogu karjääri jooksul teeninud 1,179 miljonit dollarit, millest 512 273 on tulnud tänavu.

Tänavuse US Openi tenniseturniiri kogu auhinnafond on 50,4 miljonit USA dollarit. See number teeb jõuproovist läbi aegade kõige rikkama tenniseturniiri.

Turniiri võitjale on ette nähtud seekord 3,7 miljonit dollarit. Finaali kaotaja teenib 1,825 miljonit dollarit. Poolfinalistidele aga 920 000 dollarit.