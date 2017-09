Kanepi teeniks veerandfinaali võitmise korral US Openil ligemale miljon dollarit

US Openi tenniseturniiril veerandfinaali jõudnud Kaia Kanepi on sellega teeninud juba 470 000 USA dollarit. Veerandfinaali võitmise korral antud teenistus peaaegu kahekordistuks.

Vastavalt US Openi auhinnafondile on poolfinaali jõudmise eest ette nähtud 920 000 USA dollarit. Seega teeniks Kanepi Madison Keysi alistamise korral ligemale miljon USA dollarit.

Kanepi kohtub Keysiga täna hilisõhtul Arthur Ashe nimelisel peaväljakul - see matš on kavas päeva kolmanda mänguna ja algab meie aja järgi kell kaks öösel vastu neljapäeva.

Tänavuse US Openi tenniseturniiri kogu auhinnafond on seekord 50,4 miljonit USA dollarit. See number teeb US Openist läbi aegade kõige rikkama tenniseturniiri.

Turniiri võitjale on ette nähtud seekord 3,7 miljonit dollarit. Finaali kaotaja teenib 1,825 miljonit dollarit.

Avaringis kaotanud Anett Kontaveit teenis seekordsel US Openil 50 000 dollarit.