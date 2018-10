Kanepi paarismängu partner teenis Linzi WTA turniiril vägeva võidu

See oli Petkovicile käesoleval aastal teine võit maailma TOP-10 mängija üle. Ta tuli matši käigus välja üsna lootusetust seisust. Pärast avaseti kaotust oli Petkovic teises setis taga 1:4, ent sealt algas tagasitulek. Görges omas veel 5:4 eduseisul ja Petkovici servil matšpalli, kuid mängu kätte ei saanud.

Järgmises ringis kohtub Petkovic samuti kaasmaalase, Tatjana Mariaga (WTA 71.).

.@andreapetkovic gets the upset win over Goerges at @WTALinz!

Seals her spot in the second round 1-6, 7-5, 6-4! pic.twitter.com/K73k6CoNce— WTA (@WTA) October 10, 2018