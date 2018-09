Kanepi, Ostapenko ja Kontaveit audis, kuid Baltikum on US Openi veerandfinaalis ikka esindatud

Madis Kalvet reporter RUS

Anastassia Sevastova kohtumises Elina Svitolina vastu. Foto: Jason DeCrow, AP/Scanpix

US Openi tenniseturniiril on praeguseks konkurentsist langenud eestlannad Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit ning Läti esireket Jelena Ostapenko. Sellele vaatamata on naiste turniiri veerandfinaalis Baltikum siiski esindatud.