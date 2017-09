Kanepi: naiste tennis meenutab üha rohkem meeste mängu

Pärast tänavust Wimbledoni turniiri kuulutasid eksperdid kirikus maha, et naiste elegantne tennis on lõplikult muutunud power-tenniseks, kus rünnak domineerib kaitse üle ja jõulistele löökidele on ainult üks vastus – veelgi jõulisem löök.

Selle aasta esimese suurturniiri finaalis kohtusid kaks uuele ajastule aluse pannud tähte – Venus ja Serena Williams, lihaselised ja tugevad. Nagu öeldakse, panu noorem õde Venus nn big babe ehk suurte tüdrukute tennisele aluse ja Serena viis selle täiuslikkuseni.